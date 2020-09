Coronavirus, +1.392 casi, 30 mila tamponi più di ieri

Lieve aumento dei casi di Coronavirus in italia: sono 1.392 in più di ieri, a fronte di quasi 30 mila tamponi in più. Sono infatti 87.303 i test effettuati. Quattordici le persone decedute nelle ultime 24 ore, ieri erano 17. Ad oggi sono 239 le persone ricoverate in terapia intensiva, sette più di ieri. Sono 967 i nuovi guariti, dato che porta il totale dei guariti e dimessi a 219.670.

