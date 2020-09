Coronavirus, 1.370 nuovi contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore

Rimane stabile l'andamento dei contagi di coronavirus in Italia. Sono 1.370 i nuovi casi di Covd-19 in Italia e dieci i morti nelle ultime 24 ore (due in meno rispetto ai 12 di lunedì) a fronte però di un numero maggiore di tamponi processati: 92.403, secondo i dati del bollettino odierno, quasi 40mila in più rispetto a ieri. Aumentano invece di un'unità le terapie intensive che quindi passano da 142 a 143. Cresce anche il numero di guariti: sono 563 mentre ieri erano 233.

Per quanto riguarda la situazione delle singole regioni, nessuna ha registrato zero contagi da ieri: la Lombardia è quella con più casi, 271 contro i 109 di 24 ore fa, seguita dalla Campania con 249, poi la Puglia con 143, il Lazio con 129, la Sicilia a quota 84 e la Sardegna a 51.

