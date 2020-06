Coronavirus, 197 casi e 53 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 197 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi positivi registrati erano stati 270. In calo anche i decessi: sono 53 le vittime nelle ultime 24 ore (ieri erano state 72 e venerdì 85) per un totale da inizio emergenza di 33.899. Secondo i dati odierni della Protezione Civile i tamponi processati nell’ultimo giorno sono 49.478 contro i 72.485 di ieri e i 65.028 venerdì. Scendono di 615 gli attualmente positivi nel nostro Paese dove invece si registrano 759 guariti.

È ancora una volta la Lombardia la regione dove si registra la maggior parte dei nuovi casi e dei decessi: le persone positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 125 su poco più di 8mila tamponi effettuati mentre le vittime registrate da ieri sono 21 (dato che porta il totale da inizio emergenza a 16.270). Per quanto riguarda il rapporto tra positivi e tamponi è dell'1,6%, mentre ieri era dell’1,04%. I dati odierni portano il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio dell'emergenza a oggi a 90.195.

Per la prima volta il Veneto non vede alcun incremento di contagi e vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati zero positivi e zero morti. Un evento considerando che si tratta di una delle regioni più colpite dalla pandemia. Nel bollettino della Protezione Civile risultano però sei vittime. Morti che potrebbero essere stati annunciati solo oggi ma relativi ai giorni scorsi. Per quanto riguarda i contagiati da inizio emergenza sono 19.183, di questi 1.085 sono ancora attualmente positivi al Covid, mentre i decessi restano fermi a 1.954 tra morti ospedalieri e non.

Zero vittime anche in Piemonte nelle ultime 24 ore con l’Unità di crisi della Regione che ha però comunicato solo oggi sette decessi avvenuti nei giorni scorsi. Dati incoraggianti anche sul fronte contagi: sono 10 le persone risultate positive da ieri di cui tre nelle Rsa.

