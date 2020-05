Coronavirus, 194 morti e oltre 4 mila guariti

194 morti in più nelle ultime 24 ore, ma anche oltre 4 mila guariti. Sono i dati diffusi oggi dalla Protezione civile sull'epidemia di coronavirus in Italia. 1083 i nuovi casi, mai coì bassi dal 10 marzo, mentre il totale delle vittime è di 30.395. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 103 mila. 84.842 gli attualmente positivi, 69 mila i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Calano ancora i pazienti affetti da Covid-19 in terapia intensiva: sono -134 rispetto a ieri. 85 i deceduti in Lombardia, sette le regioni nelle quali non si registrano vittime.

