Coronavirus: 174 casi nelle ultime 24 ore. Risalgono i decessi, sono 22

I nuovi contagiati da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 174, uno in meno rispetto a quanto registrato ieri. Maggiore invece il numero di decessi: si contano 22 morti, contro le 8 vittime di sabato.

Il totale del casi sale così a 240.310 e oltre la metà di quelli registrati nell'ultima giornata, 97, sono in Lombardia, segue poi l'Emilia Romagna (21), il Piemonte e il Lazio (14). Sempre nella regione lombarda si contano la metà circa dei decessi (13), che salgono complessivamente nel nostro paese a 34.738.

Stabili i ricoverati in terapia intensiva: sono 98 contro 97 di ieri. In calo da 1260 a 1160 i ricoverati con sintomi e in 8 Regioni non si sono registrati nuovi casi: Marche, Campania, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Basilicata, Molise.

In Lombardia i tamponi effettuati sono 8.119 per un totale complessivo di 1.022.440. I guariti/dimessi sono 111 per un totale complessivo di 66.175 (63.699 guariti e 2.476 dimessi). I ricoverati in terapia intensiva sono 43 (-), quelli non in terapia intensiva 323 (-92). Per quanto riguarda i dati per provincia, da segnalare che a Milano sono risultati 16 nuovi casi di cui 4 a Milano citta'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata