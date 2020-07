Coronavirus, 169 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore

Diminuiscono i nuovi contagi ma aumentano i decessi da coronavirus in Italia. A testimoniarlo i dati contenuti nel bollettino odierno secondo cui sono 169 i nuovi casi in Italia, in diminuzione rispetto ai 234 registrati domenica, e 13 vittime, in lieve aumento rispetto alle nove di 24 ore fa. Da inizio pandemia il numero delle vittime è salito a 34.967 mentre il totale dei casi è 243.230. Gli attuali positivi sono invece 13157. Nelle ultime 24 ore sono invece guarite 178 persone, mentre ieri erano state 349, per un totale che sale a 195.106. Basso il numero di tamponi effettuato, 23.933

Anche oggi è la Lombardia la regione più colpita con 94 casi (il 55,6% del totale) e nove decessi. Le altre quattro vittime sono state registrate nel Lazio, in Piemonte, in Abruzzo e in Puglia. In Emilia Romagna sono 18 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 13 dei quali asintomatici secondo quanto comunicato dall'ente regionale, mentre per il sesto giorno di fila non si registrano decessi. Stesso dicasi per la Calabria dove non ci sono né vittime né nuovi positivi.

