Coronavirus, 1297 nuovi casi e 8 decessi

Zero contagi in Val d'Aosta. Circa 30mila tamponi in meno

Sono 8 i decessi legati al coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, la metà di ieri, mentre i nuovi casi sono 1297, in calo rispetto ai 1695 di ieri. I tamponi effettuati però nelle ultime 24 ore sono stati 76.856, rispetto ai 107.658 di ieri: più di 30mila in meno. Solo una regione, la Valle d'Aosta, nelle ultime 24 ore non ha riportato nuovi casi. I dati più alti in Lombardia, 198, e Veneto, 179.

Crescono intanto i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+12): sono 133, rispetto ai 121 di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata