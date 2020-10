I dati, 10.925 nuovi casi con oltre 165mila tamponi

Aumentano di alcune centinaia i nuovi contagi da coronavirus in Italia: sono 10.925 quelli registrati nelle ultime 24 ore; calano invece leggermente le vittime, con 47 morti (ieri erano 55). E' record per il numero di tamponi processati in Italia, con 165.837 test, oltre 15mila in più rispetto a ieri.

La Lombardia con 2.664 nuovi contagi e la Campania con 1.410 sono le regioni più colpite - oltre ad essere le uniche con numeri a 4 cifre - anche se il Lazio sfiora quota mille, con 994 casi.

In terapia intensiva sono al momento ricoverati 705 pazienti, 67 più di ieri quando il dato si fermava a 638.

Il totale dei morti arriva oggi a quota 36.474 dall'inizio della pandemia, mentre quello dei contagiati è di 402.536. Gli attualmente positivi sono 9.623 e i dimessi-guariti sono 1.255.

