Coronavirus: 1071 nuovi casi in Italia e tre morti

Continua a crescere la curva epidemiologica del coronavirus in Italia e il numero dei casi sfonda quota mille in 24 ore: sono 1071 infatti i casi registrati dal Ministero della Salute in un giorno, che fanno salire a 258.136 il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia. Sale a 17.503 il numero degli attualmente positivi, 825 in più rispetto a ieri.

Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Alto il numero di tamponi effettuati, oltre 77 mila. Scende invece il numero dei decessi, 3 rispetto ai nove di venerdì, con il numero complessivo della vittime che ha toccato quota 35.430. E calano di 5 unità le persone ricoverate in terapia intensiva. 243 i guariti. Record di nuovi casi dall'inizio dell'epidemia nel Lazio. Oggi se ne contano 215, la maggior parte, il 61%, sono legati al rientro dalle vacanze.

