Continuano a calare i contagi in Italia, 239 nelle ultime 24 ore

Otto le vittime, in lieve crescita rispetto a ieri, tutte in Lombardia

Ancora in calo i contagi da coronavirus in Italia dopo il già netto ribasso di ieri. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 239 contro i 295 registrati ieri. Da considerare il numero non molto alto di tamponi: 43.269 circa 9 mila meno di ieri.

In lieve aumento invece i decessi: sono 8 e sono tutti in Lombardia per un totale che raggiunge quota 35.154. I guariti o dimessi sono 231 per un totale di persone attualmente malate che tocca quota 12.456 (-1 rispetto a ieri). Scende di un'unità il numero dei pazienti in terapia intensiva: oggi sono 42.

La regione con più nuovi positivi oggi è l'Emilia Romagna (+49), seguita da Veneto (+45) e Lombardia (+38). In tutte le regioni italiane registrato almeno un contagio.

