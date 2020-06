Resta stabile il trend dei contagi in Italia, 49 i decessi

Sono 262 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, il 60% in Lombardia. Diminuiscono ancora le persone in terapia intensiva

Sono 262 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, il 60% in Lombardia che resta la regione più colpita con 165 nuovi casi in leggero aumento rispetto a ieri. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è dello 0,5%. In 8 regioni non sono stati registrati nuovi contagi.

49 invece i decessi per un totale che sale a quota a 34.610. Diminuiscono ancora i pazienti in terapia intensiva, 9 in meno nelle ultime 24 ore. 546 i guariti in più rispetto a ieri mentre gli attualmente malati ora sono poco più di 21 mila in totale (21.212), l' 88% dei quali in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

