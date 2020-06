Continua il calo dei positivi, 55 morti nelle ultime 24 ore

In Lombardia 187 nuovi casi e 12 decessi. I tamponi eseguiti sono stati 52.159

Nelle ultime 24 ore si segnalano 318 nuovi casi di coronavirus in tutta Italia, secondo il bollettino pubblicato dalla Protezione Civile diffuso nella giornata del 2 giugno. Un dato in aumento rispetto ai 178 di ieri, quando però erano stati eseguiti molti meno tamponi (31.394 contro i 52.159 di oggi). I morti registrati sono stati 55, mentre si alleggerisce ulteriormente la pressione sulle terapie intensive (-16). In calo di 1.474 unità gli attualmente positivi, i guariti segnalati sono + 1.737.

Continua a migliorare la situazione anche in Lombardia, la regione più colpita dal coronavirus. I morti segnalati nelle ultime 24 ore sono stati 12, secondo i dati della Regione, i nuovi casi sono invece 187 (il 2,2% dei tamponi giornalieri eseguiti).

In tutta Italia sono meno di 40mila le persone attualmente positive, precisamente sono 39.893. Nessun nuovo caso segnalato in 8 regioni.

