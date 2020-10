Conte: " Per seconda ondata serve una nuova strategia che non preveda il lockdown"

Servono nuove soluzioni per affrontare la seconda ondata di contagi da coronavirus, che in Italia ha contato nelle ultime ore oltre 10mila nuovi casi. Ne è convinto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che da Genova ha detto: "Dobbiamo affrontare questa ondata con strategia diversa e nuova, che non prevede più il lockdown"." Il lockdown viene usato da chi non ha mezzi", ha aggiunto Conte. "Non sto dicendo che l'ondata è meno pericolosa, sto dicendo che abbiamo lavorato, facciamo tanti test".

"Di fronte a una seconda ondata che sta coinvolgendo tanti altri Paesi siamo tutti preoccupati, perché questa seconda ondata sta stressando i sistemi sanitari, le economie e i tessuti sociali. Siamo anche stanchi, i nostri cittadini sono stanchi: vengono già da una prova durissima, ed è forse nel riaffrontare questa prova, per questo, che non riusciamo a rientrare nell'ottica di rispettare le semplici norme di protezione, ma lo dobbiamo fare", ha proseguito il premier.

