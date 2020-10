Conte firma il Dpcm: stop a calcetto, no sosta davanti a bar dopo 21

Il provvedimento valido per 30 giorni: ritrovi in casa con non più di 6 persone

Il premier Conte nella notta ha firmato il nuovo dpcm con la stretta anti-Covid. Tra le misure la chiusura dei locali fino alle 24 con il divieto di sostare davanti ai bar fino alle 21. Stop agli stop di contatto a livello amatoriale come calcetto e basket, sospese le gite scolastiche. No a feste private e ritrovi nelle abitazioni con non più di sei persone con l'indicazione di indossare la mascherina.

Restano chiuse le discoteche, all'aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi .Sono consentite le cerimonie civili o religiose come i matrimoni, con le norme già in vigore ma alle feste post-cerimonia potranno prendere parte non più di 30 persone.

