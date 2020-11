Conte annuncia le nuove misure; in vigore da venerdì

Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d'Aosta in "zona rossa". Il premier: "Non ci sono regioni in aree verdi, il virus corre veloce". Il provvedimento durerà fino al 3 dicembre

"Il virus da noi, ma in tutta Europa, sta correndo forte, anche violento. Nell'ultima settimana è quasi raddoppiato il numero di nuovi casi rispetto a quella precedente. L'Rt è aumentato sino a 1,7 come media nazionale, in alcune regioni vuol dire che è anche superiore". Così il premier Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo Dpcm.

"Non ci sono regioni in aree verdi, il virus corre veloce. Il nuovo Dpcm entrerà in vigore il 6 novembre fino al 3 dicembre", ha precisato Conte, aggiungendo: "Ci aspettano mesi lunghi, difficili, ma tutti possiamo raffreddare la curva epidemiologica e recuperare un margine di serenità. È un percorso che dobbiamo compiere tutti insieme, sorreggendoci e sostenendoci gli uni con gli altri".

Ecco le nuove misure:

ZONA GIALLA - Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Province di Trento e Bolzano.

ZONA ARANCIONE - Puglia e Sicilia.

ZONA ROSSA - Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d'Aosta.

