Contagio a Codogno nel giorno di riapetura del Pronto Soccorso dopo oltre 3 mesi

Primo caso sospetto di coronavirus dopo la riapertura di questa mattina del pronto soccorso dell'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi, rimasto chiuso dal 21 febbraio scorso. Un uomo è arrivato in stato febbrile ed è in attesa dell'esito del tampone, a cui è stato sottoposto. Secondo quanto si apprende, è stata portata nell'area dedicata del nosocomio anche un'altra paziente, già malata di Covid, in arrivo da una struttura per anziani, per ricevere una prestazione sanitaria. Dalle 9.30 di questa mattina, sono una decina gli accessi al pronto soccorso, di nuovo attivo dopo 104 giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata