Contagi record: 11.705 in 24 ore, 69 morti

Sono 11.705 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. E' il numero più alto di sempre. Ieri erano stati 10 mila e 900. Sono invece 69 i decessi, per un totale di 36.543 morti nel nostro Paese. Calano i tamponi, che sono stati circa 147 mila. La Lombardia registra ancora il record di nuovi positivi, con quasi 3 mila casi nella regione (2.975). Male anche Piemonte (1.123 nuovi casi), Lazio (1.198) e Campania (1.376). La situazione non è però la stessa di marzo: la percentuale di positivi rispetto al numero di tamponi è infatti nettamente inferiore e sono meno sia i decessi che i ricoveri in terapia intensiva (che oggi sono 45 in più rispetto a ieri).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata