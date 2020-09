Contagi in lieve aumento in Italia, tamponi ancora oltre quota 100 mila

Nuovo leggero aumento per i numeri della pandemia da coronavirus in Italia. I nuovi contagi registrati sono 1.585 (ieri erano stati 1.452) ma a fronte di un numero ancora molto alto di tamponi: quasi 102 mila quelli processati, un migliaio in più rispetto alla rilevazione precedente. È quanto si legge nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. 13 i morti, uno in più ieri. I guariti sono 689, mentre salgono di 5 unità le terapie intensive per un totale che tocca quota 212. 63 in più invece le persone ricoverate con sintomi.Nessuna regione con zero casi: il maggior numeri di positivi in Lombardia (281), Campania (195) e Lazio (181).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata