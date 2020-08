Contagi in calo ma spuntano nuovi focolai

Diminuiscono i nuovi casi di coronavirus in Italia. Meno contagi ieri, 878, e di più tamponi, oltre 72mila, ma spuntano nuovi focolai. Tra questi uno nel trevigiano dove 182 dipendenti di uno stabilimento sono risultati positivi. Nuovo vertice oggi sulla riapertura delle scuole. Sul tavolo protocollo trasporti e la misurazione della temperatura. Preoccupano i risultati degli screening sui docenti in vista del ritorno in aula, 20 positivi solo in Umbria. Il governatore della Liguria Toti, contrario all'uso della mascherina durante le lezioni.