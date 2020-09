Contagi in calo in Italia ma cresce il numero dei decessi

Aumenta il numero delle vittime da coronavirus nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore sono 14 i decessi mentre sono 1.008 (ieri erano stati 1.458) i nuovi contagi a fronte di un numero molto basso di tamponi, cosa ormai appurata il lunedì. Quelli processati secondo i dati dell’ultimo bollettino sono 45.309 mentre ieri erano 72.143. Aumentano le terapie intensive: sono 10 in più per un totale di 197, mentre i nuovi ricoveri nei reparti covid sono 80 (Il totale sale a quota 2.122. Per quanto riguarda i dettagli delle singole regioni quelle che hanno registrato il maggior incremento sono il Lazio con 181 nuovi positivi davanti a Emilia Romagna, 127, e Lombardia, 125.

