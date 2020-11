Contagi in calo, 33.979 nuovi positivi e 546 morti

Due vittime in più rispetto a ieri: il numero dei decessi supera quota 45mila. Processati 195.275 tamponi: il tasso di positività è del 17,4%

Calano i contagi da coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 33.979, vale a dire 3.276 in meno rispetto a ieri, a fronte di 195.275 tamponi processati. Il tasso di positività torna sopra il 17%, assestandosi oggi al 17,4%, oltre un punto percentuale in più rispetto a ieri.

I soggetti attualmente positivi sono 712.490, mentre il numero totale delle persone colpite dal virus dall'inizio della pandemia sono complessivamente 1.178.529.

Aumenta invece di due unità, rispetto a 24 ore fa, il numero dei decessi, che oggi sono 546, per un totale di 45.229 morti.

Aumentano di 116 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 3.422, mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono in tutto 32.047.

I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 9.376.

