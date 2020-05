Contagi e decessi in crescita, con numero tamponi alto

La situazione non migliora in Lombardia e in Pimonte, questo il dato che emerge dal Bollettino quotidiano della Protezione Civile. Sono in tutto 584 i nuovi contagi contati oggi, un incremento importante rispetto a ieri che il numero segnava un +397. Se vengono sommati quelli di Lombradia (384) e del Piemonte (73) si vede che i 4/5 dei nuovi positivi si contano in queste due regioni. Stesso rapporto per quanto riguarda i decessi registrati nelle ultime 24 ore, in tutto il territorio nazionale sono 117, quelli lombardi 80, i piemontesi 16.

Ben 4 regioni (Basilicata, Valle d'Aosta, Umbria, Marche) e area alto adige/Bolzano non segnalano nuovi casi. Alto il numero dei guariti ma meno di ieri 2.443 contro 2.677.

Da segnalare a cappello di tutti i dati di oggi, l'alto numero di tamponi effettuati: 67.324, nel bollettino di martedì erano 10 mila in meno, 57.674

OGGI

morti +117

terapia intensiva -16

casi totali +584

guariti +2.443

tamponi +67.324

attualmente positivi -1.976

Lombardia 384 casi e 80 morti

Piemonte + 73 contagi e +16 morti

IERI

Casi totali +397

Terapia intensiva -20

Morti +78

Guariti +2.677

Attualmente positivi -2.358

Tamponi +57.674

Tamponi in Lombardia il doppio di ieri

Morti Lombardia 22; Morti Piemonte 14

