Contagi ancora in crescita, decessi in flessione. Preoccupa sempre la Lombardia

Picco positivi in Emilia Romagna. Oltre 75 mila i tamponi effettuati

La curva non flette. Anzi, i contagi oggi sono più alti di quelli di ieri e si avvicinano ancora di più a quota 600 segnando un +593. Di questi 382 sono quelli lombardi. Da segnalare un'impennata del dato emiliano con un +74, la regione così supera il Piemonte che oggi segna un +58.

In flessione nel bollettino odierno della protezione civili i morti: 70, di cui 20 in Lombardia. Ieri in totale erano stati 117.

Molto alto il numero dei guariti, 3.503. Scendono così sotto la soglia dei 50 mila i casi "attualmente positivi": sono oggi 47.986.

Alto nelle ultime 24 ore anche i numero dei tamponi effettuati che sono 75.893

