Contagi, 321 più di ieri. Oltre il 70% in Lombardia

Il numero dei nuovi positivi rimane stabile: +321 oggi contro i 318 di ieri. Il dato che cambia è la distribuzione dei contagi, se ne contano infatti 237 nella sola Lombardia, che registra quindi sul suo territorio i 3/4 del dato netto. La Regione da sempre più colpita dal covid supera di nuovo la soglia dei 200. Scende invece il Piemonte che passa dai 57 casi di ieri ai 19 di oggi. 9 Regioni sono a 0 (Umbria, Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise, Basilicata, Valle d'Aosta, area di Bolzano e per la prima volta il Friuli Venezia Giulia) mentre 3 sono a 1 solo contagio in più (Trento, Puglia, Marche), 2 contagi in Veneto.

Pochi, occorre dire, i tamponi effettuati - ieri era festivo - parii a 37.299. I guariti sono drasticamente diminuiti, nel bollettino odierno della Protezione Civile sono 'solo' 846. Ieri erano stati 1.737.

71 in tutto i decessi nelle ultime 24 ore. 29 in Lombardia.

In costante calo i ricoverati in terapia intensiva, 55 di meno oggi, dato che porta il totale oggi a 353.

