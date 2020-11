Conservazione vaccino, Casale Monferrato 'capitale del freddo' si candida come protagonista

"Abbiamo già preso contatti con il Commissario Arcuri per confermare che Casale Monferrato, Capitale del Freddo, in questa partita, potrà recitare un ruolo da protagonista". Il Sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, non ha dubbi. Il know-how delle aziende specializzate in refrigerazione e logistica che insistono nel Monferrato casalese, non ha eguali è può giocare un ruolo fondamentale nella sfida che a breve dovrà affrontare il Paese: quella della distribuzione di oltre 60 milioni di dosi di vaccino anti-Covid 19.



"Questa mattina si è svolta una videoconferenza con i principali attori delle aziende casalesi che possono recitare un ruolo fondamentale nello stoccaggio, trasporto e consegna di questo tipo di farmaco che per le sue caratteristiche deve essere conservato ad una temperatura di -80°C. Ci stiamo attivando per contattare l’azienda farmaceutica che distribuirà le prime dose del vaccino, per conoscere i dettagli tecnici, dopodiché invieremo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un progetto con dati tecnici e proposte progettuali, per candidare Casale Monferrato come partner della task force per questa delicata fase di gestione della pandemia".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata