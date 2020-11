Chiusure e bel tempo, i romani in gita fuori porta al mare: sold-out il Lido di Ostia

(LaPresse) Primo week end da zona gialla per il Lazio dove è entrata in vigore l'ordinanza che da venerdì vieta le aperture dei centri commerciali e dei musei. Complice il bel tempo i romani hanno preso d'assalto il litorale e dal mattino molte persone hanno steso gli asciugamani in spiaggia per un ultimo bagno di sole lontano dalla città. Qualche criticità soprattutto sul pontile di Ostia dove non sempre il distanziamento sociale è stato rispettato.