Catalfo: "Rifinanzieremo Cig per 18 settimane, mercoledì incontro con sindacati"

Nelle prossime ore arriverà il decreto sui ristori alle categorie più colpite dalle restrizioni dell'ultimo dpcm. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a In Blu Radio, precisando che nel "dl ci saranno gli indenizzi anche per i lavoratori stagionali che hanno avuto dalla crisi un impatto negativo, quelli del turismo e dello spettacolo", e che "verrà rifinanziata per una mensilità il Rem" mentre per il settore pubblico "innalzeremo lo smart working"

"Tutelare lavoratori e imprese"

Quella sul blocco dei licenziamenti è "una riflessione che stiamo facendo perché c'è stato un aumento dei contagi, alcune attività non stanno riaprendo e altre vedono parziali chiusure" ha precisato Catalfo aggiungendo che ""dobbiamo tutelare i lavoratori e le imprese con interventi che tendono a salvaguardare le attività produttive e soprattutto le famiglie".

