Campania e Toscana diventano "zona rossa", regioni arancione salgono a 9

Diventano sette le regioni in "zona rossa". A Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Calabria e Provincia di Bolzano, si aggiungono Campania e Toscana. È quanto stabilito dopo il monitoraggio della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sulla base dei dati settimanali dal 2 all'8 novembre.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato nel pomeriggio l'ordinanza.

Salgono invece a 9 le regioni in "zona arancione": Emilia-Romagna, Friuli e Marche si aggiungono a Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. Restano gialle Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto.

Restano solo cinque, per ora, le regioni in "zona gialla": Lazio, Veneto, Molise, Sardegna e Provincia di Trento.

De Luca: Italia in zone scelta scriteriata che crea caos

"Si è deciso di dividere l'Italia in zone, una scelta scriteriata che ha creato una situazione caotica. La Campania rimane ad oggi la regione con il tasso più basso di mortalità Covid". È quanto ha dichiarato in una diretta Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca, aggiungendo: "La cosa davvero intollerabile è che quelli che hanno banalizzato il problema, hanno perduto mesi preziosi, e non hanno mosso un dito sembra che oggi siano tutti diventati rigoristi".

"Noi regione Campania eravamo per chiudere tutto a ottobre, questa era la nostra posizione chiara e non semplice da assumere. Lo volevamo per effettuare un'operazione di freno del contagio e arrivare a Natale in condizioni sostenibili. Il governo ha deciso di fare un'altra scelta con iniziative progressive e provvedimenti sminuzzati con la risposta proporzionale. Una scelta totalmente sbagliata perché il contagio non aumenta in maniera lineare ma esponenziale. Questa scelta ha fatto perdere due mesi preziosi dove c'è stato un incremento drammatico di contagi e decessi", ha aggiunto De Luca.

