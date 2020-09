Calcio, Genoa: 14 positivi tra staff e giocatori

Il coronavirus colpisce ancora il Genoa. In una nota il Grifone fa sapere che "il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tra componenti team e staff - fa sapere il club ligure - La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione". Nei giorni scorsi erano risultati positivi al Covid-19 Lasse Schone e Mattia Perin. La squadra di Maran domenica ha giocato contro il Napoli, perdendo 6-0.

