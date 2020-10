Lieve calo dei casi: sono 2.257 ma con 32mila tamponi in meno

Si abbassa di qualche centinaia la curva dei contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 2.257 i nuovi Covid-positivi (ieri erano 2.578), mentre sono 16 i decessi che portano così a 36.002 i morti a causa del virus. Sono 20 in più rispetto a ieri i contagiati ricoverati in terapia intensiva, ovvero 323. I ricoverati con sintomi sono 3.487 (200 in più di ieri). In isolamento domiciliare si trovano 55.093 italiani.

Cala anche il numero di tamponi processati, come spesso accade nei fine settimana: sono 60.241 quelli analizzati nella giornata di ieri, a fronte dei 92.714 del giorno precedente.

La regione più colpita rimane la Campania, con 431 nuovi casi, seguita dalla Lombardia che registra 251 casi e dal Lazio con 248 nuovi casi.

Sono 767 i dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 232.681 dallo scorso febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata