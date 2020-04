Calano i decessi in Italia, meno di 300 nelle ultime 24 ore

Tornano però a crescere i malati: 260 in più rispetto a ieri. 2.324 i casi totali. Morti in netto calo anche in Lombardia ma torna a preoccupare Milano

Calo deciso del numero dei decessi per il coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 260 per un totale che sale a 26.644. Lo si legge sul tabellino dei dati fornito dalla Protezione civile.

Tornano a crescere però gli attualmente malati dopo 6 giorni di calo: sono 256 in più rispetto a ieri. I casi totali sono 2.324 (per un totale che sale a 197.675) dato leggermente inferiore rispetto a ieri ma è basso il numero dei tamponi: 49.916. Diminuiscono ancora i pazienti in terapia intensiva (-97) mentre i guariti sono 1.808 nelle ultime 24 ore.

Calano notevolmente i decessi in Lombardia: solo 56 nelle ultime 24 ore contro i 163 di ieri. In diminuzione ancora i pazienti in terapia intensiva: -18. Crescono però ancora i contagi: 920 in 24 ore, in pratica il 40% dei nuovi casi in tutto il resto d'Italia. Nuovo aumento nella provincia di Milano che fa segnare un +463 (241 solo in città).

Migliora il Piemonte dove i contagi sono quasi dimezzati rispetto a ieri (394 contro 604). In Veneto solo 80 i nuovi casi.

