Calano i contagi in Lombardia, 202 in tutto i nuovi positivi

Restano alti i decessi, 71 in tutto di cui 32 lombardi

Torna ad alzarsi il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono 62.699, sette mila più di ieri

E flette la curva dei nuovi contagi, 202 contro i 283 di martedì. 99 in Lombardia (ieri erano stati 192).

Non calano invece in sostanza i morti da covid, che restano troppo alti, sempre sopra i 70. La Lombardia conta oggi 32 decessi

1.293 i guariti contro gli oltre 2 mila di ieri

Sono otto le Regioni che non contano nuovi positivi: Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna, Abruzzo, zona di Trento e zona di Bolzano

26 casi in Piemonte, 24 in Emilia e 20 in Liguria

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata