Calano i contagi in Italia, 170 casi in 24 ore. Cinque i decessi

I guariti o dimessi sono 147 in più rispetto a ieri. Un ricoverato in più nelle ultime 24 ore in terapia intensiva

Torna sotto quota 200 il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Italia. Oggi sono 170 i nuovi casi segnalati dal bollettino della Protezione civile per un totale che sale a quota 246.286. Ieri l'aumento era stato di 255. Pochissimi però i tamponi: oggi 25.551.

Stabile il numero dei decessi: 5 come ieri per un totale da inizio epidemia che raggiunge le 35.112. Per il quarto giorno consecutivo non sono segnalati morti in Lombardia. I guariti o dimessi sono 147 con le persone attualmente malate che oggi sono 12.581 (+16 rispetto ieri).

Aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva: il dato sale a quota 45 (1 in più di ieri). In crescita di 5 unità il dato invece delle persone ricoverate con sintomi: 740.

La Lombardia resta la regione con il maggior numero di nuovi contagi, oggi 34, davanti a Emilia Romagna 33 e Liguria 24.

