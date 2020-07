Cala il numero dei contagi in Italia: 3 morti, mai così pochi

I nuovi positivi sono 218, 143 i guariti. In Lombardia 33 nuovi casi e nessun decesso: non accadeva dal 22 febbraio. L'assessore del Lazio D'Amato: "Usate le mascherine o dovremo richiudere tutto"

Cala leggermente la curva del contagio da coronavirus in Italia. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono 218 i nuovi positivi (ieri erano stati 249), per un totale di 244.434.

Il dato più confortante è quello che riguarda il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 3 (ieri erano stati 14): è il numero più basso dallo scorso febbraio. Il totale delle vittime sale a 35.045 unità. I guariti sono 143, un numero decisamente in calo rispetto ai 323 di ieri.

Lombardia: nessun decesso e 33 nuovi positivi

Dopo quasi cinque mesi – esattamente dallo scorso 22 febbraio – oggi per la prima volta non si registrano decessi legati al coronavirus in Lombardia. Secondo i dati comunicati dalla Regione, sono 33 i nuovi casi positivi, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 "debolmente positivi".

Il numero delle vittime legate al coronavirus in Lombardia resta dunque invariato, a 16.788. I ricoverati non in terapia intensiva sono 148, uno in meno di ieri. Invariati i ricoverati in terapia intensiva, 22. I tamponi effettuati nelle ultim 24 ore sono stati 7.039, mentre il totale dei test processati nella regione è di 1.202.207.

I guariti/dimessi sono in totale 71.464 (+48, di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi).

Dei 33 nuovi casi positivi registrati, 7 sono nella provincia di Bergamo e 7 in quella di Milano (di cui 4 a Milano città). Sono 7 i casi anche a Monza, 6 a Brescia, 3 a Cremona, uno a Pavia, Como e Varese. Nessun nuovo contagio a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.

Nel Lazio 17 nuovi casi, D'Amato: "Usate le mascherine o dovremo richiudere tutto"

Nel Lazio si sono registrati 17 nuovi casi. "Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India", precisa l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che poi lancia l'allarme ai cittadini laziali: "Rivolgo un appello all'utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata