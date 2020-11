Cala il numero dei casi e dei decessi. Basso il numero dei test

Oggi 27.354 nuovi contagi e 504 morti, ma con solo 152.663 tamponi: il tasso di positività è quasi al 18%. Altri 70 pazienti in terapia intensiva

Calano i contagi e i decessi da coronavirus in Italia. I nuovi positivi sono 27.354, ben 6.625 in meno rispetto a ieri, ma a fronte di un basso numero di tamponi processati. Sono solo 152.663, infatti, i test effettuati nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati oltre 42.600 in più. Il tasso di positività oggi sale quasi al 18%, precisamente al 17,91%.

I soggetti attualmente positivi sono 717.784.

Calano anche i decessi, che oggi sono 504: un numero comunque considerevole, ma inferiore di 42 unità rispetto a ieri. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia è di 45.733.

Sale invece di 70 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva, che raggiungono il totale di 3.492, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 489, per un totale di 32.536.

I guariti e dimessi sono 21.554.

