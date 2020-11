Cabina di regia, Sileri: "Oggi vedremo un'Italia più rossa e arancione"

Riunione tra governo, Cts e enti locali sull'aggiornamento delle restrizioni per le regioni. I medici: "Se non freniamo curva Natale di sofferenza"

E' in corso la cabina di regia' tra governo, Cts e enti locali sull'emergenza coronavirus, con la possibilità che alcune regioni passino a misure più severe. Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. "I posti letto aggiuntivi per il Covid in varie Regioni sono saturi. Cosa uscirà dalla cabina di regia? È verosimile che ci sarà un'Italia più rossa e più arancione. Non avremo retrocessioni verso un colore più chiaro", ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri a 'Tagadà', su La7.

Intanto arriva l'allarme del presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) Filippo Anelli."Se non raffreddiamo la curva sarà un Natale di grande sofferenza. Forse maggiore responsabilità da parte di tutti potrebbe aiutare a vivere un Natale più sereno", ha dichiarato a SkyTg24 Anelli.

