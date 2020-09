Berlusconi, Zangrillo: "Risposta ottimale alle terapie"

"A una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto". Così il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, a proposito della salute di Silvio Berlusconi, ricoverato per il coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata