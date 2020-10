Beatrice Lorenzin positiva al Covid-19: "E' una bestiaccia, prestiamo tutti attenzione"

L'ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, è stata contagiata dal Covid-19. La deputata del Pd lo ha annunciato sui social: "Purtroppo sono risultata positiva al coronavirus. In questo momento la situazione è tranquilla. Comincio le cure. Grazie all'aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò!", ha scritto nel post su Twitter.



"E' proprio una bestiaccia di virus però se io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata, essere contagiati è più facile di quello che pensiamo" aggiunge l'ex ministra della Salute, mandando un abbraccio "a tutte le altre persone che in questo momento sono nelle mie condizioni: io ho figli e marito negativi, ho il problema di come organizzare la famiglia, l'isolamento, la quarantena... Non è facile per nessuno. Prestiamo tutti attenzione".

Dopo la notizia, è stata sconvocata la seduta della commissione Bilancio alla Camera, che era prevista per oggi alle 14.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata