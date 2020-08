Aumentano ancora i contagi in Italia: 845 nuovi positivi e 6 morti

Cresce anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva. I guariti sono 180. Processati 77.442 tamponi, il secondo dato più alto dopo quello del 17 giugno

Sale in maniera preoccupante la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il Ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive. Ieri i casi registrati erano stati 642. È il numero più alto di contagi in un giorno dallo scorso 16 maggio, quando si registrarono 875 nuovi positivi.

Le regioni col maggior numero di nuovi contagi sono Veneto (159), Lombardia (154), Lazio (75), Toscana (59) e Emilia-Romagna (52).

Sono stati processati 77.442 tamponi, il secondo dato più alto dall'inizio dell'epidemia dopo i 77.701 del 17 giugno.

Gli attualmente positivi sono 16.014, con un incremento rispetto a ieri di 654 persone.

Cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 66 a 68.

Nelle ultime 24 sono morte altre 6 persone. Il bilancio sale così a 35.418 vittime. Ieri i decessi erano stati 7.

I dimessi e i guariti sono 180, portando il totale a 204.686.

