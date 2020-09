Aumentano ancora i contagi: 1434. Sempre molti i tamponi

Aumentano ancora i casi di Covid-19 in Italia secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Sono 1434 i nuovi positivi su oltre 96 mila tamponi, martedì erano 1.370 con 92..403 test processati. I decessi sono 14, 4 in più del giorno precedente, per un bilnacio delle vittime che arriva 35.577 da inizio pandemia. Sette i nuovi ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 150 pazienti.

