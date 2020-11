Arcuri: "Un italiano su 60 colpito, un'enormità"

"Il vaccino non è ancora arrivato. Sarà disponibile. Ma non per tutti da subito". Così il commissario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa a Roma.

"La curva dei contagi, a guardarla con occhi onesti, sembra finalmente iniziare a raffreddarsi - ha aggiunto Arcuri - Questo grazie ai provvedimenti del governo e ai comportamenti virtuosi della maggioranza degli italiani". Il commissario ha poi spiegato che un italiano su sessanta è stato colpito dalla pandemia: "Un'enormità", ha commentato.

