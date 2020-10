Appendino: "Azioni dei violenti hanno sciacallato sulla protesta"

"Si è trattato di azioni che non solo non appartengono in alcun modo alle ragioni della protesta ma che, anzi, proprio su quella protesta hanno sciacallato. Sulle spalle di lavoratori, commercianti e imprenditori che ieri sera hanno manifestato civilmente il loro legittimo dissenso". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, su Fb, dopo i disordini di ieri sera alle proteste contro il Dpcm sulle restrizioni anti Covid. La sindaca ha parlato di "azioni criminali dei violenti che hanno inquinato la manifestazione pacifica di commercianti, imprenditori e lavoratori.Violenti che erano organizzati per distruggere, non per protestare". Ma come Sindaca, è innanzitutto a quanti, con la protesta civile, hanno avanzato proteste e preoccupazioni legate alle restrizioni per il contenimento e il contrasto alla pandemia che voglio rivolgermi. È a loro che va la nostra più assoluta attenzione È dura. Lo sappiamo. Per alcune persone, tuttavia, lo è di più.Inutile girarci attorno. A loro e a quanti, pur vivendo gli stessi sentimenti, non erano in piazza. Nessun gesto criminale potrà oscurare quello che prova questa comunità. Con questo post non starò a dirvi che siamo al lavoro, che ascolteremo le categorie che erano in piazza o che, ancora una volta, faremo tutto ciò che è in nostro potere per dare risposte concrete", aggiunge Appendino. Voglio pensare che tutto questo sia scontato per ogni Istituzione, sempre. A maggior ragione quando di fronte a noi c'è la più grande emergenza sanitaria e sociale dal Dopoguerra ad oggi. Sappiamo cosa significa per un ristoratore dover chiudere, di nuovo, magari proprio quando stava iniziando a tirare su la testa dopo il periodo maledetto della prima ondata.Sappiamo cosa vuol dire per un teatro o un cinema dover di nuovo annullare la programmazione. E sappiamo quanto cultura e istruzione siano il principale faro per ogni futura generazione che voglia essere migliore di quella precedente.Sappiamo cosa vuol dire per una palestra, per le associazioni dilettantistiche, per il mondo dello sport in generale subire una nuova battuta di arresto. Con il rischio di essere percepiti come "meno importanti" rispetto ad altre attività quando non è così. Non lo è per chi dello sport fa la chiave di volta della propria salute e del proprio stile di vita. Non lo è per chi nello sport lavora e ci mette passione, sudore e sangue. Sappiamo cosa vuol dire, per il settore del commercio, dover marginare sul singolo euro sperando almeno di coprire le spese. Se va bene. In generale, sappiamo cosa significhi per tutte queste categorie la sensazione di essere considerate come "sacrificabili". Come meno importanti di altre. Sappiamo come, queste e altre categorie - tante altre, non meno importanti - nei mesi scorsi abbiano fatto tutto il possibile, e anche di più, per mettere in piedi tutto quanto necessario per la prevenzione del contagio nei propri spazi. Lo sappiamo. Credetemi", prosegue Appendino."Epure oggi siamo ancora qui a combattere e dovremo continuare a farlo", conclude la sindaca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata