Anticipazioni nuovo DPCM, nelle "zone rosse" vietata anche la mobilità interna

Coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5.Stop a spostamenti tra Regioni. Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Calabria ad alto rischio; preoccupa anche la Liguria. Nelle aree arancioni chiusi bar, ristoranti e negozi. Le misure in vigore da giovedì fino al 3 dicembre

In dirittura d'arrivo il nuovo DPCM – che il premier Giuseppe Conte dovrebbe licenziare entro stanotte – per arginare la seconda ondata della pandemia di coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore giovedì 5 novembre e durerà fino al 3 dicembre.

Le misure, ovviamente, saranno ancora più restrittive, stante l'impennata dei contagi e dei decessi di questi ultimi giorni, con l'allarme lanciato dal presidente della Federazione degli Ordini dei medici italiani, Filippo Anelli, secondo cui la seconda ondata della pandemia è uno tsunami che potrebbe travolgere il sistema sanitario.

Si va verso un coprifuoco alle 22 a livello nazionale, con stop agli spostamenti tra le regioni più a rischio. Torna l'autocertificazione, con i validi motivi per uscire di casa dopo le 22. Previsto lo stop agli spostamenti tra regioni, ma all'interno delle "zone rosse", che dureranno almeno 15 giorni, potrebbe essere vietata addirittura la mobilità interna, a eccezione di comprovate esigenze lavorative o di salute. Le regioni più esposte sono Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Calabria, ma anche la Liguria è a rischio, così come il Veneto dopo gli ultimi, preoccupanti dati di oggi. Viene inoltre introdotto un meccanismo “automatico” che farà scattare il lockdown nelle regioni con il livello di rischio più alto.

Le "misure di contenimento del contagio" nelle Regioni con scenario di rischio 3 o 4 entreranno in vigore "d'intesa con il presidente della Regione interessata". Sarà compito del Ministero della Salute stabilire, con cadenza settimanale, se una Regione si trovi nello scenario 3 o 4.

La capienza sui mezzi pubblici sarà al 50%. La didattica a distanza delle scuole superiori tornerà al 100%.

Prevista la chiusura di bar e ristoranti alle 18, ma nei ristoranti sarà possibile pranzare anche la domenica. Chiusi i musei e le mostre, così come le sale giochi.

