Ancora in aumento i nuovi contagi in Lombradia, + 259. Sono 9 le Regioni senza incrementi

303 in tutto i nuovi positivi in Italia. 26 i morti. Basso il numero di tamponi

I dati sui nuovi contagi diffusi oggi dalla Protezione Civile sono sostanzialmente in linea con quelli di ieri e dei gionri scorsi. Non si scende sotto soglia 300 (sono 303 quelli totali), in aumento però ancora i casi rilevati in Lombardia: 259.

Basso il numero dei decessi, sono 26 quelli registrati nelle ultime 24 ore. 8 in Lombradia

Molto basso il numero dei tamponi effettuati, 28.107

Nove le Regioni che non segnalano nuovi positivi: Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, zona Bolzano, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia

I guariti sono 640, quasi la metà di quelli registrati ieri

