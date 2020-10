Anche il Piemonte verso nuova stretta anti-Covid

Anche il Piemonte va verso nuove misure anti-covid per arginare la diffusione del contagio: al momento il governatore Alberto Cirio ha annunciato un giro di vite sulle attività commerciali, ma in serata si attende una nuova ordinanza regionale dopo il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato anche il prefetto di Torino, Claudio Palomba e la sindaca di Torino, Chiara Appendino .

"Andiamo verso valutazioni che pongono delle restrizioni che riguarderanno per il nostro Piemonte i centri commerciali. Entro questa sera firmerò un'ordinanza che chiude i centri commerciali sabato e domenica su tutto il territorio regionale e che quindi tiene aperta solo la parte alimentare e le farmacie, i generi di prima necessità", ha detto Cirio in diretta a 'Tagadà' su La7.

