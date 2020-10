Anche il Lazio verso il coprifuoco e didattica a distanza al 50%

In arrivo nuova ordinanza. In 24 ore 1.219 nuovi contagi

Con un conteggio di 1.219 casi e 16 decessi su oltre 20mila tamponi, anche il Lazio come la Lombardia e la Campania va verso il coprifuoco: una nuova ordinanza in arrivo dalla Regione governata da Zingaretti dovrebbe essere siglata già questa sera. Il testo prevede il coprifuoco da mezzanotte alle 5, la didattica a distanza al 50% per i licei escludendo il primo anno e al 75% per le università, escludendo matricole e laboratori attività formative. Il blocco notturno entrerebbe in vigore da venerdì, mentre le misure riguardanti la dad da lunedì prossimo.

