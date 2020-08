Nuovo balzo dei contagi in Italia, 552 nelle ultime 24 ore

Nuovo balzo in avanti dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi segnalati sono 552, ai massimi dallo scorso giugno. Ieri ne erano stati 402 .I decessi sono stati 3, rispetto ai 6 di ieri, per un totale aggiornato a 35.190. I guariti o dimessi sono 319 per un totale di persone attualmente malate che risale vicino a quota 13 mila (12.924, +230 rispetto a ieri). A pesare sul dato dei contagi, il netto incremento in Veneto (+183). Lombardia in calo con 69 nuovi contagi (e zero decessi) mentre in Emilia Romagna l'aumento è di 54 positivi. Alto il dato anche in Abruzzo (+39). Nessuna regione è a zero contagi. Crescita i pazienti ricoverati con sintomi (+17 rispetto a ieri) mentre restano invariate a quota 49 le terapie intensive.

