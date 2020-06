Altalena contagi, di nuovo sù i nuovi positivi. In Lombardia sono 242

La curva dei nuovi positivi così come disegnata ogni giorno dal bollettino della Protezione Civile non riesce a flettere in modo costante sotto la soglia dei 300 casi al giorno. Oggi si registra un + 329 dopo che ieri lo stesso dato era di +210. L'andamento che preoccupa continua ad essere quello della Regione che da sempre è la più colpita dal virus: la Lombardia segna nelle ultime 24 ore 242 nuovi contagi, il 73% del totale nazionale. Alto anche il numero in Piemonte: +41.

6 le Regioni con non hanno nuovi casi.

Alto oggi il numero dei tamponi, ovvero 77.701. I guariti sono 929.

Sono invece 43 i decessi registrati oggi contro i 34 di ieri. E' il quarto giorno che la soglia si tiene sotto i 50.

La Lombardia segnala 14 decessi, un pò più di un quarto del totale.

