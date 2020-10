Allarme terapie intensive, 10 regioni a rischio

Ieri, in Italia, oltre 8.800 nuovi positivi e 83 morti, con l'indice Rt arrivato a 1,17. Per l'Istituto Superiore di Sanità l'epidemia è in fase acuta. Preoccupano i ricoverati in terapia intensiva, che sono 586. Sono dieci le Regioni con un rischio definito "alto" per la tenuta delle terapie intensive: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta. Entro un mese potrebbero superare la soglia del 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid, passando così da allerta "alta" a "massima". La Lombardia è la regione più esposta.