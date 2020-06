Allarme in India, impennata dela pandemia mentre riaprono ristoranti e centri commerciali

Oltre 10 mila nuovi casi positivi registrati in 24 ore

10 mila casi in un giorno, il record di nuovi contagi è stato riportato in India da fonti ufficiali del Paese giovedì. Fonti della Sanità pubblica indicano situazioni molto gravi di diffusione nelle città di Mumbai, Nuova Deli e Chennai.

I dati fino ad oggi registrati indicano oltre 286 mila casi confermati di contagio, 8.100 decessi, quasi 360 solo tra mercoledì e giovedì. Un'impennata che coincide con la decisione del Governo di procedere alla riapertura di tutta una serie di attività come ristorati e centri commerciali dopo oltre 2 mesi di lockdown. Alberghi, scuole e metropolitane restano invece per adesso chiuse.

Secondo numerose fonti indipendenti i numeri però sarebbero inverosimili e sottostimati, principalmente a causa dei pochi test effettuati, denuncia alla quale il Ministero della Sanità risponde evidenziando come il numero dei tamponi sia in costante crescita ed abbia superato i 145 mila al giorno. In totale fino ad oggi ne sarebbero stati effettuati oltre 5 milioni

